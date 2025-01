XVI-wieczny dzwon leżał w… starej szopie. Skąd zabytek wziął się w parafii na Wrzosach?

Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci, zwiedzanie z przewodnikiem, potańcówki - to niektóre wydarzenia, jakie w weekend ferii zimowych do wyboru mają mieszkańcy… Czytaj dalej »

Dzwon w starej szopie znalazł proboszcz ks. Wojciech Miszewski. – Nie wiemy, jak ten dzwon znalazł się na Wrzosach. Przychodziłem do parafii 21 lat temu – ten dzwon leżał w szopie na materiały i sprzęt budowlany, [z czasu, kiedy], kiedy budowano nasz kościół. Po oczyszczeniu może służyć jako element ozdobny przy naszym kościele. Powiem szczerze, nie badaliśmy jeszcze tej całej historii – mówi. – Na terenie obecnej diecezji toruńskiej mogą być dzwony z całej poprzedniej diecezji chełmińskiej – wskazuje Emanuel Okoń, miejski konserwator zabytków. – Dzwony często wędrowały – to wymaga dłuższych badań. Ten z końca XVI-wieku byłbym jednym z ciekawszych. – Być może kluczem do całej sprawy są wzmiankowane dwa dzwony, które pojawiają się w źródłach i dotyczą kościołów związanych ze współczesną historią kościoła św. Antoniego – uważa Paweł Bukowski, przewodnik po Toruniu. – Mowa o kościele pw. Wniebowzięcia NMP, kaplicy pw. św. Barbary na Barbarce, średniowiecznym kościele św. Wawrzyńca i współczesnej historii św. Antoniego. Te cztery kościoły być może łączy historia dzwonu, który znajduje się na placu Inny dzwon z parafii św. Wawrzyńca wisi obecnie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Najprawdopodobniej nikt wcześniej nie badał tej historii. Więcej o tajemniczym dzwonie na naszej antenie po 16:30, w audycji „Popołudnie z reportażem”.

