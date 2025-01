Powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Wzgórza Wolności

2025-01-22, 13:00 Tatiana Adonis / Redakcja

Tak wyglądała sesja rady miasta. / Fot. Tatiana Adonis

Chodzi o obszar o powierzchni prawie 51 hektarów położony w obrębie Babiej Wsi i ograniczony ulicami: Toruńską, Ujejskiego, Wojska Polskiego oraz terenami położonymi w rejonie Zielonych Arkad, Parku Wolności i Zespołu Szkół Drzewnych.

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu dla tej części Bydgoszczy zdecydowali na sesji radni.



- Obowiązujący plan został sporządzony w 1997 roku. Od tego czasu jego zapisy mocno się zdezaktualizowały - mówi Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. - Najistotniejszym problemem, który wymaga rozwiązania w tym obszarze jest obsługa komunikacyjna Szpitala Biziela, który ma obecnie jeden wjazd od ulicy Ujejskiego. Każdy obiekt służby zdrowia, zwłaszcza tak duży, powinien mieć takie wjazdy dwa. Ale to nie są jedyne problemy.



Radni podjęli też decyzję w sprawie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na gminę Szubin. Zgodzili się także, aby plan adaptacji Bydgoszczy do zmian klimatu uznać za plan miejski. Obowiązek uchwalenia takich planów to obowiązek miast, które mają powyżej 20 tys. mieszkańców.