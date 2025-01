Czas przygotować miasto na zmiany klimatyczne. Bydgoscy radni przegłosowali plan adaptacji

2025-01-22, 21:19 Tatiana Adonis/Redakcja

Bydgoscy radni przyjęli plan adaptacji do zmian klimatu do 2030 roku za plan miejski/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Bydgoscy radni zgodzili się, by plan adaptacji Bydgoszczy do zmian klimatu do 2030 roku uznać za plan miejski. Uchwalenie takiego planu to obowiązek miast, które mają powyżej 20 tysięcy mieszkańców.

– Bydgoszcz dokument w tej sprawie przyjęła już ponad pięć lat temu, ale wówczas było to dobrowolne działanie, teraz wymaga tego prawo – wyjaśnia Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska bydgoskiego ratusza.



– Ustawodawca przewidział taką możliwość, żeby uznać te opracowane wcześniej plany adaptacji za aktualne i spełniające wymagania obecnie obowiązujących przepisów prawa. Stąd też ta Uchwała Rady Miasta, która uznaje ten plan za aktualny, zgodnie z obowiązującym w tej chwili prawem – dodała Kowalska.



Jakie są najważniejsze założenia tego planu? – Dostosowywanie miasta do skutków zmian klimatu, najbardziej niekorzystne zjawiska, z jakimi mamy do czynienia to: deszcze nawalne, wysokie temperatury maksymalne i fale upałów, które trwają kilka dni. Na te główne zagrożenia miasto przygotowało katalog działań adaptacyjnych, gdzie najważniejszym zadaniem miasta, realizowanym już od kilku lat jest przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, czyli budowa systemu retencji, ale też w tym planie znajduje się sporo zadań związanych z zazielenianiem miasta.



Wiadomo, że będzie potrzeba aktualizacji przyjętego planu. Zgodnie z przepisami Bydgoszcz ma na to 30 miesięcy. Wówczas w dokumencie będą się znajdować także dwa wymagane obecnie elementy, czyli plan zazielenienia miasta oraz plan gospodarowania wodami opadowymi.