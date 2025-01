Pokolenie Z na rynku pracy. To nie są pracownicy, którzy będą zostawać po godzinach

2025-01-22, 06:45 Monika Kaczyńśka / Redakcja

Dzięki pokoleniu Z może zmienić się podejście pracodawcy do pracownika. / Fot. Pixabay / zdjęcie ilustracyjne

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przeprowadzono badania osób urodzonych po 1995 roku i ich sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy.

Z badań wynika, że pokolenie Z ceni sobie przede wszystkim atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas pracy i możliwość rozwoju zawodowego.



- Dla zetek ważne jest pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. To nie są pracownicy, którzy będą zostawać po godzinach, którzy będą poświęcać się dla idei - mówi Maciej Smolarek, rzecznik WUP w Toruniu. - Bardzo cenią sobie niezależność po pracy, czyli pracuję "od do", a potem chce mieć własne życie. Stawiają na elastyczność i nie do końca chcą pracować od godz. 8 do 16.



Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod adresem wuptorun.praca.gov.pl.