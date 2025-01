Urząd Wojewódzki sprawdzał stan schronów i zakupi nowe syreny. To efekt ustawy o ochronie ludności

2025-01-09, 19:07 Damian Klich/Redakcja

Urząd Wojewódzki ma stać na straży społeczeństwa w razie wojny i klęski żywiołowej - do tego zobowiązuje nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie od nowego roku/fot: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Będą środki na remont i budowę schronów w regionie. Finansowanie zapewnia nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie od nowego roku. Jej głównym celem jest przygotowanie społeczeństwa na zagrożenia w razie wojny lub klęsk żywiołowych.

Koordynacja i scalenie działań spoczywa na Urzędzie Wojewódzkim. – Jednym z zadań są schrony – mówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.



– Parę miesięcy temu była robiona inwentaryzacja schronów, które są na terenie województwa. Straż pożarna prześle tę informację: przeinwentaryzowaną liczbę, ale przede wszystkim środki konieczne do ich remontów. To oczywiście były duże kwoty, idące w setki milionów złotych. Ważne, że te środki są twardo zapisane w ustawie, jako część PKB. Samorządy samodzielnie nie dałyby rady przygotować się na to. Ustawa mówi o dwóch kategoriach obiektów: schronach oraz o tzw. obiektach doraźnej ochrony. Różnią się tym, że schron to jest miejsce, które jest w pełni zhermetyzowane, a miejscem doraźnym mogą być na przykład parkingi podziemne – dodał Sztybel.



W ramach rozwoju systemu ostrzegania Straż Pożarna otrzyma 100 nowych syren.



– Będą zarządzane przez straż pożarną, ale w ramach naszego zespołu i już wcześniejszych dyskusji rozmawialiśmy o tym, że to musi działać w jednym systemie. To jest 100 ponad syren, które otrzyma straż pożarna w tym roku, dzięki środkom finansowym. Syreny będą wpisane i wkomponowane w system, którym zarządzamy. Mówiąc obrazowo, jeżeli zagrożenie będzie dotyczyło całego województwa, dyżurny z poziomu Centrum Zarządzania wojewody, jednym przyciskiem uruchomi sygnał na całe województwo – podkreślił Sławomir Szymański, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim.



Na terenie całego województwa działa obecnie ponad 1200 syren. Duży nacisk zostanie też postawiony na edukację społeczeństwa. Na realizację zadań zawartych w ustawie przewidzianych jest 0,3% PKB.