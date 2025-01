Ustawa o asystencji ma pomóc osobom niepełnosprawnym. Trwają konsultacje

2025-01-08, 19:53 Robert Erdmann/Redakcja

Do 15 stycznia trwają konsultacje projektu ustawy o asystencji/fot. KPUW

W Bydgoszczy zorganizowano spotkanie w ramach konsultacji projektu ustawy powołującej asystentów osób niepełnosprawnych. – Pierwsi asystenci mają podjąć pracę w 2026 roku – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. osób rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń.

– Ta ustawa to inwestycja. W ciągu 10 lat wydamy na ustawę o asystencji ok. 80 miliardów złotych, ale to przełoży się na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami, umożliwi im lepsze życie, ale także zwiększenie aktywności społecznej i przede wszystkim – zawodowej – ocenił.



Wśród konsultujących projekt ustawy znaleźli się państwo Żuchowscy. – Córka w tym roku skończy 40 lat, jest na wózku od urodzenia. Jeżeli chodzi o pomoc państwa, najcięższe były lata 80., 90. – to było tragedia, teraz jest już dużo lepiej. Skorzystaliśmy też z dofinansowania samochodu dla osób niepełnosprawnych, właśnie nim przyjechaliśmy – mówią.



Najważniejsze dokumenty dotyczące ustawy o asystencji - projekt, jego uzasadnienie, Ocena Skutków Regulacji oraz formularz zgłaszania uwag do projektu są dostępna na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/p,185,asystencja-osobista.



Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić formularz, a następnie wysłać go na adres e-mail asystencja.konsultacje@mrpips.gov.pl. Uwagi można zgłaszać do 15 stycznia 2025 roku. W województwie kujawsko–pomorskim jest około 250 tysięcy osób niepełnosprawnych.



Więcej w relacji poniżej.