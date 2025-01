Wiceminister Krasoń: Asystenci to dla niepełnosprawnych większa niezależność [Rozmowa Dnia]

2025-01-09, 08:59 Agnieszka Marszał/Redakcja

Konsultacje ws. projektu ustawy o asystencji osobistej trwają do 15 stycznia/fot. KPUW

– Wreszcie został wysłuchany głos obywateli z niepełnosprawnością – mówił w „Rozmowie Dnia” Łukasz Krasoń, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Polsce żyją ponad cztery miliony osób z niepełnosprawnością, w naszym regionie ok. 250 tysięcy.

Ustawa o asystencji osobistej ma być dla nich szansą na bardziej niezależne życie i wejście na rynek pracy. Projekt ustawy jest właśnie konsultowany.



Jakie wątpliwości i uwagi osób najczęściej zgłaszają uczestniczący w konsultacjach? – Dotyczą one wieku osób, do których będą kierowane te usługi. W naszym projekcie to osoby od 13. do 65. roku życia. Są osoby, które chciałby rozszerzyć tę grupę; zdarzają się uwagi dotyczące liczby godzin – w projekcie jest do 240 godzin miesięcznie. Są też uwagi czysto techniczne, wynikające z większej być może wiedzy, doświadczenia samorządowców, którzy tę ustawę będą realizować – mówi wiceminister Krasoń.



– Te uwagi bierzemy bardzo na serio, staramy się na bieżąco je „obrabiać” i w momencie, kiedy konsultacje się skończą – a zakończą się 15 stycznia – będziemy do tego siadać, będziemy starali się nanosić to, co możemy, na projekt ustawy, tak, aby ta ustawa była jeszcze lepsza – zapowiada.



Kiedy będzie można starać się o taką asystenturę? – W pierwszej kolejności musimy przejść tę ścieżkę rządową, dokończyć ją (...). Wierzymy, że podpis prezydenta pod tą ustawą znajdzie się przed wyborami [prezydenckimi – przyp. red.] – to pozwoli nam zrealizować harmonogram prac, który sobie założyliśmy, tak, aby pierwszy asystent zaczął pracę 1 lipca 2026 roku – deklaruje.



– To będzie dopiero wtedy, co wynika z tego, że musimy przygotować system, na którym będziemy bazować, żeby to wszystko było jak najbardziej proste, żeby ten dostęp do usługi był szeroki. Musi powstać system teleinformatyczny, musimy przygotować kadry, musimy przygotować wojewódzkie zespoły orzekania o niepełnosprawności, musimy także dać czas samorządom, aby nabyły umiejętności obsługi umiejętności tak dużej liczby osób z niepełnosprawnościami – bo kiedy ta usługa wejdzie mocno w system, to będzie ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami, które będzie obsługiwać 150 tys. asystentów. – To ogromne liczby, niespotykane w ogóle w Polsce, też pieniądze przeznaczone na tę usługę – w ciągu 10 lat wydamy ok. 80 miliardów złotych.



Całej rozmowy można wysłuchać poniżej.