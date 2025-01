Toruń pożegnał Lidię Grzeszkiewicz-Kotlewską. Archeolog spoczęła na cmentarzu św. Jerzego

Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska zmarła w wieku 65 lat/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek, archiwum

Znana toruńska archeolog, znawczyni podziemnego Torunia, spoczęła w sobotę na cmentarzu św. Jerzego. To ona odkryła w czasie swoich badań m.in. pierwsze założenia kościoła św. Janów, trzynastowieczne założenia kościoła WNMP czy relikty Nieszawy. Zmarła tydzień temu w wieku 65 lat.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od mszy św. w katedrze św. Janów. To świątynia, której Grzeszkiewicz-Kotlewska poświęciła wiele lat zawodowego życia. To ona odkryła w latach 90. XX wieku pierwsze założenia katedry z XIII wieku. Jej zespół odnalazł także dwa trzynastowieczne założenia franciszkańskiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.



Grzeszkiewicz-Kotlewska w środowisku od lat uważana była za jedną z największych znawczyń podziemnego Torunia. To dzięki jej badaniom odkryto także ruiny dominikańskiego kościoła św. Mikołaja, a także relikty Nieszawy i części mieszkalnej Zamku Dybowskiego, XV-wiecznego zamku zbudowanego na polecenie króla Władysława Jagiełły na lewym brzegu Wisły.



Archeolog prowadziła także badania na Rynku Nowomiejskim, gdzie odkryła sukiennice, a także nieznaną wcześniej bramę, którą przez most i Bramę Kotlarską można było udać się na teren Starego Miasta.



Badaczka podziemnego miasta zmarła 27 grudnia w wieku 65 lat. Spoczęła na zabytkowym toruńskim cmentarzu św. Jerzego.