Sejmik województwa potępia atak Rosji na Ukrainę. Zapewnia o swojej solidarności

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego podjął jednomyślnie stanowisko w sprawie zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę. Obrady rozpoczęły się minutą ciszy i odegraniem hymnów Ukrainy i Polski. Było też wielu gości specjalnych.

- Nie wyobrażam sobie, żebyśmy takiego stanowiska mieli nie przyjąć - podkreślała wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek.- Od czwartku ubiegłego tygodnia wszyscy żyjemy tym, co się dzieje na Ukrainie i staramy się wspierać w każdy możliwy sposób naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Podjęliśmy decyzję jako radni województwa kujawsko-pomorskiego, że przyjmujemy stanowisko wspierające Ukrainę. Jest to stanowisko, w którym wyrażamy swoje absolutne zaniepokojenie sytuacją, protest przeciwko temu, co się wydarzyło, przeciwko bestialskiej napaści wojsk rosyjskich na Ukrainę. Chcemy zaakcentować, że wspieramy mieszkańców Ukrainy, że również będziemy świadczyć pomoc finansową, medyczną i każdy inną możliwą.- Jako samorząd województwa dysponujemy bardzo dużą bazę noclegową i szpitalną - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Już w tej chwili w Ciechocinku, sanatorium jest przygotowane do tego, aby zorganizować tam pomoc matkom z dziećmi w ten sposób, aby nie tylko zapewnić noclegi, ale również szkołę, edukację. Poza tym prowadzimy konsultacje z Regionalną Izbą Obrachunkową w celu uruchomienia rezerwy budżetu województwa, które będą zasilały wszelkie potrzeby w tym zakresie (...).Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.