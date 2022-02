Strażacy wysyłają sprzęt dla kolegów z Ukrainy. „Jesteśmy całym sercem z nimi"

Strażacy województwa kujawsko-pomorskiego prowadzą zbiórkę różnego rodzaju sprzętu dla kolegów z Ukrainy, którzy zwrócili się o wsparcie w bardzo ciężkiej sytuacji.

- Strona ukraińska zwróciła się z prośbą o przekazanie sprzętu. Na polecenie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w całej Polsce strażacy zbierają sprzęt dla braci strażaków z Ukrainy - mówi mł. bryg. Arkadiusz Piętak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. - Walczą nie tylko z pożarami. W tym momencie potrzebują dużej ilości sprzętu, często ich sprzęt jest zniszczony. Otrzymaliśmy zapytanie, czy jesteśmy w stanie przekazać im sprzęt. Proszą m.in. o rękawice, hełmy, węże, agregaty prądotwórcze, motopompy - podkreślił.Rzecznik zaznaczył, że strażacy prowadzą zbiórkę i prowadzą przegląd posiadanego sprzętu. Na Ukrainę wyślą zarówno sprzęt nowy, jak i używany, ale sprawny i pełnowartościowy. Nie ma bowiem czasu na zakupy, a sprzęt jest potrzebny bardzo szybko. - Zbiórka została zainicjowana w sobotę wieczorem, a kończymy ją w poniedziałek. Następnie sprzęt zostanie przekazany do Warszawy, a stamtąd na Ukrainę. To w żaden sposób nie osłabi naszego potencjału ratowniczego. Wyślemy sprzęt z zapasów, stanowiący pewien nadmiar. My sobie uzupełnimy ten sprzęt, ale będziemy mieli na to czas, a ukraińscy strażacy nie mają czasu, potrzebują sprzęt zaraz. Jesteśmy całym sercem z nimi - zaznaczył mł. bryg. Piętak.Jak poinformowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, zbiórka sprzętu będzie prowadzona do godz. 12.00 w poniedziałek w komendach miejskich i powiatowych PSP. Ukraińcy zgłosili zapotrzebowanie na m.in. kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze o mocy co najmniej 400 kV, węże pożarnicze 32 mm, 51 mm i 77 mm typu T, prądownice, specjalną odzież, strażackie hełmy, rękawice i buty specjalne, a także rękawice ochronne dla ratowników, kominiarki pod hełmy strażackie i torby medyczne.