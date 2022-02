Poseł Tomasz Lenz: Polska przekazała Ukrainie dodatkową amunicję i granatniki

- Sytuacja jest dramatyczna i bardzo niepewna, jesteśmy solidarni z narodem ukraińskim - mówi o tym, co dzieje się u naszych sąsiadów Tomasz Lenz. Fot. Polskie Radio PiK

- Sytuacja jest dramatyczna i bardzo niepewna, jesteśmy solidarni z narodem ukraińskim - mówi o tym, co dzieje się u naszych sąsiadów Tomasz Lenz.

Poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy podkreśla, że jeśli będzie taka potrzeba, Ukraina otrzyma od Polski pomoc.– Na pewno jako parlamentarzyści zaangażowani w relacje polsko-ukraińskie w sytuacji niezbędnej potrzeby, będziemy organizowali pomoc dla Ukrainy. W ostatnich godzinach przekazaliśmy Ukrainie dodatkową amunicję i granatniki. Jeżeli będą kolejne potrzeby, to mamy rząd, który powinien na to reagować, mamy UE, której jesteśmy członkiem i UE tez powinna reagować. Na pewno Ukraina nie zostanie pozostawiona sama sobie – powiedział Tomasz Lenz.W niedzielę o 17:00 na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbędzie się z inicjatywy Komitetu Obrony Demokracji wiec SOLIDARNI Z UKRAINĄ. Poseł Lenz zachęca do udziału w nim mieszkańców i polityków ponad podziałami.