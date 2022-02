Przebudowa kanalizacji deszczowej – to jeden z tematów sesji bydgoskiej Rady Miasta

Od uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno Ryszarda Zawiszewskiego, byłego lewicowego radnego województwa i miasta, rozpoczęła się 50. sesja bydgoskiej Rady Miasta. Jeszcze przed sesją prezydent Rafał Bruski i przewodnicząca Rady Monika Matowska pożegnali odchodzącą na emeryturę Bożenę Degler-Łaniewską, dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.





W programie posiedzenia jest także m.in. przyjęcie stanowiska w sprawie nadania Bydgoszczy statusu węzła drogowo-kolejowego w sieci bazowej TEN-T, w ramach korytarza Bałtyk–Adriatyk. Radni mają ponadto wyrazić zgodę na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Piastowskiego i na nadanie imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego wiaduktom w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Armii Krajowej.





O planach pozyskania przez Bydgoszcz pieniędzy z europejskiego projektu ELENA na dalszą modernizację oświetlenia w mieście i termomodernizację budynków publicznych poinformowali Radę Miasta zastępcy prezydenta Mirosław Kozłowicz i Michał Szybel. Szacowany koszt inwestycji oświetleniowej to 130 mln zł. Mirosław Kozłowicz tłumaczył na co potrzebne są pieniądze. Zastępca prezydenta Michał Sztybel poinformował z kolei, że z europejskiego projektu ELENA miasto planuje również pozyskać dofinansowanie na termomodernizację kolejnych 60 bydgoskich placówek oświatowych. Szacowany koszt tej inwestycji to 355 mln zł.