Na terenie Polski wprowadzono Alarm CRP Charlie. Co to oznacza?

Od kilkunastu godzin na terenie całego kraju obowiązuje wyższy stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni - CRP CHARLIE.

Taki alarm wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Powodem wprowadzenia alarmu jest sytuacja na Ukrainie oraz informacje o zdarzeniach, jakie miały miejsce w Polsce.Oznacza to przede wszystkim, że osoby, które odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa systemów muszą wdrożyć wyższy poziom procedur bezpieczeństwa.O działaniach, jakie zostaną podjęte przez włocławski ratusz poinformowali na konferencji prasowej prezydent Włocławka Marek Wojtkowski i Bogdan Mielniczek - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.– Z tym alarmem związane są działania, które jako podmiot administracji publicznej musimy podjąć. Zwróciliśmy się do informatyków, którzy 24 godziny na dobę będą monitorować serwery – powiedział Marek Wojtkowski.– Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie dać się sprowokować fake newsom, żeby szum medialny, który powstanie nie spowodował jakiegoś niepokoju, czy paniki, a na pewno w tym kierunku działania będą prowadzone. Wprowadziliśmy tez pewne ograniczenia, będą chronione wszystkie budynki urzędu miasta, przy czym będą one funkcjonować normalnie. Wzmożona będzie tez kontrola w komunikacji miejskiej, żeby nie pozostawiać żadnych pakunków i tego typu rzeczy – dodał Bogdan Mielniczek.Trzeci topień alarmowy ma obowiązywać do 4 marca, do godz. 23.59. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.Zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) podpisał premier Mateusz Morawiecki.