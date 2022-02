Pomagają rodakom na Kresach: „Oni walczyli o nasz kraj”.

Prawie 3,5 tony żywności udało się zebrać podczas tegorocznej edycji akcji „Rodacy Bohaterom” w naszym województwie.

- Cieszymy się, że pomimo pandemii i przeciwności losu, darów jest aż tyle i pojechały już do rodaków na Kresach - mówi Beata Jaworska z Fundacji Lex Lupus, która koordynowała zbiórkę w regionie.– Do tej pory to była Białoruś, Ukraina i Litwa. Z racji obecnej sytuacji, dary trafiają głównie na Litwę. To są często osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, oni walczyli za naszą wolność, a w wyniku podziału granic pozostali za naszą granicą – dodała Beata Jaworska.Fundacja bierze udział w akcji od 2015 roku. Przez ten czas udało się zebrać w sumie prawie 20 ton żywności, 8 tys. kartek świątecznych i ponad 3 tys. zniczy.