W razie wojny, nawet 200 uchodźców z Ukrainy znajdzie schronienie w Grudziądzu

W razie wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, Grudziądz jest gotów przyjąć nawet 200 obywateli Ukrainy. Wojewoda zatwierdził zaproponowaną przez władze miasta lokalizację miejsc noclegowych dla uchodźców.

Miasto wytypowało dwie lokalizacje dla ludzi uciekających z Ukrainy.- To bursa szkolna przy ulicy Hallera, a także obiekty przy Jezierze Rudnickim - wymienia Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza. - Przy czym pragnę podkreślić, że jest to na razie wstępne rozeznanie. Te dwie lokalizacje zyskały akceptację wojewody i to od decyzji wojewody zależy, w jakim stopniu będą one wykorzystywane oraz w jaki sposób miasto będzie ewentualnie udzielać pomocy uchodźcom.We Włocławku wytypowano trzy takie miejsca, w Toruniu obywatele Ukrainy znajdą schronienie w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży. W Bydgoszczy schronienie znajdzie 80 osób.