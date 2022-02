Awaria naczepy, wyciek oleju. Kurs z Rosji do Niemiec skończył się koło Torunia [zdjęcia]

Na autostradzie A1 w okolicach Torunia kujawsko-pomorscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika z Rosji, który do Niemiec wiózł w cysternie olej hydrauliczny. Kierowca jechał, mimo kilku poważnych usterek. Okazało się, że olej cieknie./fot. WITD

Na autostradzie A1 w okolicach Torunia kujawsko-pomorscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika z Rosji, który do Niemiec wiózł w cysternie olej hydrauliczny. Kierowca jechał, mimo kilku poważnych usterek. Okazało się, że olej cieknie./fot. WITD

Na autostradzie A1 w okolicach Torunia kujawsko-pomorscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika z Rosji, który do Niemiec wiózł w cysternie olej hydrauliczny. Kierowca jechał, mimo kilku poważnych usterek. Okazało się, że olej cieknie./fot. WITD

Na autostradzie A1 w okolicach Torunia kujawsko-pomorscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika z Rosji, który do Niemiec wiózł w cysternie olej hydrauliczny. Kierowca jechał, mimo kilku poważnych usterek. Okazało się, że olej cieknie./fot. WITD

Na autostradzie A1 w okolicach Torunia kujawsko-pomorscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika z Rosji, który do Niemiec wiózł w cysternie olej hydrauliczny. Kierowca jechał, mimo kilku poważnych usterek. Okazało się, że olej cieknie...

Wstępna kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała niebezpieczną usterkę elementów zawieszenia naczepy. Kontrolujący inspektor stwierdził pęknięcie resoru jednopiórowego. Dwie części uszkodzonego resoru przemieściły się względem siebie. Uszkodzeniu uległa również jedna z poduszek zawieszenia pneumatycznego. Z wyjaśnień kierowcy wynikało, iż usterka powstała w okolicach litewsko – polskiego przejścia granicznego. Kierowca dokonał wówczas tymczasowego zabezpieczenia uszkodzonych elementów zawieszenia naczepy przy użyciu pasa służącego do mocowania ładunku i kontynuował przewóz do niemieckiego odbiorcy.Stwierdzona usterka miała jednak bardzo istotny wpływ na stateczność i właściwości jezdne naczepy, do której załadowano niemal 24 tony oleju. Decyzja kierowcy o kontynuacji przewozu po prowizorycznym zabezpieczeniu uszkodzonego zawieszenia była skrajnie nieodpowiedzialna. Ponadto podczas czynności kontrolnych stwierdzona została nieszczelność cysterny i znaczny wyciek przewożonego ładunku. Na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną z Torunia, która zabezpieczyła wyciek oraz usunęła rozlany olej z powierzchni drogi. Pojazd do czasu przeładunku i naprawy zawieszenia został skierowany na wyznaczony parking strzeżony.Wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne, kierowcę ukarano mandatem karnym oraz zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy do czasu jej naprawy i uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego.