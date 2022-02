Najpierw prosił o pomoc, potem awanturował się w karetce. Grozi mu więzienie

Policjanci z Włocławka zatrzymali 56-latka, który wezwał pomoc, a potem – podczas badań w karetce - zaatakował medyków. Mężczyzna odpowie też za uszkodzenie sprzętu medycznego.

Do zdarzenia doszło przy ul. Piekarskiej we Włocławku. Dyżurny policji skierował tam patrol po otrzymaniu informacji o pacjencie, awanturującym się w karetce pogotowia. Mężczyzna miał być agresywny wobec ratowników medycznych, którzy przyjechali do niego na wezwanie.- Mundurowi ustalili, że 56-letni pacjent w czasie badań stał się nagle bardzo nerwowy i wyrwał przewód od aparatu sprawdzającego jego stan zdrowia, powodując tym samym jego uszkodzenie. Agresję postanowił wyładować również na udzielających mu pomocy ratownikach. Zaczął kierować pod ich adresem wyzwiska i groźby, a nawet odepchnął jednego z medyków – relacjonuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.Nadpobudliwy pacjent został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do komendy. Następnego dnia postawiono mu zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i gróźb wobec funkcjonariuszy publicznych, którymi podczas wykonywania obowiązków służbowych są również ratownicy medyczni. Mężczyzna odpowie też za uszkodzenie aparatu do badań. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu podejrzany trafił pod policyjny dozór i odtąd musi stawiać się w komendzie dwa razy w tygodniu.