Dlaczego Golub-Dobrzyń nie może ogrzewać się gazem? Warunki spełnia

Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia od kilku lat składają wnioski o przyłączenie do gazu - bezskutecznie. Problem jest nawet w tych miejscach, gdzie gazociąg przebiega niedaleko. Dlaczego?

Powietrze w Golubiu-Dobrzyniu w okresie grzewczym jest bardzo zanieczyszczone, ale skoro nie ma możliwości podłączenia się do gazu, to sytuacja nie ma szans na zmianę - bulwersują się mieszkańcy.- Wyjście na spacer z małymi dziećmi? Tragedia. Nie ukrywam, dzieci chorują. Jesteśmy zamknięci, otoczeni lasem i to, co wydostaje się z kominów, zostaje w tym naszym dołku...- Z jednej i z drugiej strony jest nitka gazu. Złożyliśmy wniosek elektronicznie i otrzymaliśmy odpowiedź, że jest to nieopłacalne dla PSG. Na sąsiedniej ulicy także sporo ludzi było zainteresowanych...- Zrezygnowaliśmy i wybraliśmy ekologiczną pompę ciepła, aczkolwiek na osiedlach graniczących z naszym, gdzie głównym źródłem ogrzewania były typowe kopciuchy i ten dym dolatywał na nasze osiedle...- Po koniec listopada 2021 roku otrzymaliśmy deklarację, że ta inwestycja, czyli budowa infrastruktury gazowej na osiedlach miejskich, zostanie rozpoczęta. W tej chwili jest jednak informacja, że Polska Spółka Gazownictwa ma wstrzymane inwestycje - mówi burmistrz Mariusz Piątkowski.Polska Spółka Gazownictwa przez tydzień nie odpowiedziała na naszego maila. Więcej o sprawie dziś po 16:30 w audycji Nasz mały świat.