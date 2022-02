Rolnicze protesty w regionie. Hasło: „Stop drożyźnie!”

Rolnictwo jest dobijane biernością polityków, idiotycznymi przepisami, PiS-owską propagandą i unijnymi restrykcjami - mówili rolnicy zgromadzeni przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy.

W całej Polsce Agrounia organizuje rolnicze protesty. Hasło manifestacji brzmi „Stop drożyźnie”.– Proszę państwa my upadamy. To walka nie tylko o rolników, to walka o wszystkich Polaków. To walka o przetrwanie zdrowej, polskiej żywności, a żywność musi być dostępna w przystępnej cenie – mówił jeden z protestujących.–Taki człowiek co całe życie nic nie robił, to ma więcej niż rolnik, a rolnik musi się martwić o wszystko. Ja od dziecka bardzo ciężko pracowałem w gospodarstwie z rodzicami i powiem szczerze, jeśli ktoś będzie chciał mi je zabrać to się krew poleje – dodał kolejny.W Bydgoszczy rolnicy domagają się rozmów z wojewodą. Na razie przed Urzędem Wojewódzkim zgromadziła się grupa kilkunastu rolników. Około 11.00 do miasta od strony Koronowa ma wjechać także ponad sto ciągników. To oznacza utrudnienia dla kierowców. Kolumna pojazdów będzie poruszać się krajową 25, ulicami: Kornowską, Nad Torem, Grunwaldzką, Focha i Jagiellońską pod Urząd Wojewódzki. Około 11:30-11:45 pojazdy protestujących będą ustawione na prawym pasie ul. Jagiellońskiej od ul. Focha do ronda Jagiellonów i dalej od ronda w kierunku PKS-u (w obu kierunkach). W naszym regionie utrudnień na drogach należy się spodziewać również w kilku innych miejscach, m.in. w Inowrocławiu czy Rypinie.Ponadto protesty odbywają się też:- na drodze krajowej nr 10, Obrowo-Czernikowo (godz. 9.00)- w Rypinie (godz. 9.00)- na drodze krajowej nr 25, Jaksice (godz. 8.00)- na drodze krajowej nr 91, Nowy Ciechocinek (godz. 8.00)- na drodze krajowej nr 91, Łysomice (godz. 9.00)- na drodze krajowej nr 25, skrzyżowanie z S5 Tryszczyn (godz. 10.00)