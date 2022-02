„Beczka” w taborze MZK w Toruniu. Wyczyści torowiska na błysk!

Nowy pojazd techniczny tzw. beczka pojawił się w taborze Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Posłuży on do czyszczenia torowisk oraz udrażniania kanałów i studzienek tramwajowych.

Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu to nie tylko autobusy i tramwaje. Składają się na niego także specjalistyczne pojazdy techniczne. Trzy takie wozy zakupiono w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu-BiT-City II”. Pierwszy z nich kilka dni temu dotarł Torunia. Jest to specjalny pojazd samochodowy do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów, torowiska i zwrotnic. Może także odsysać osady i zanieczyszczenia z kanałów i studzienek tramwajowych.Kupiona w przetargu „beczka” jest zbudowana na podwoziu marki DAF i kosztowała ponad 1,7 mln zł brutto. Jej dostawcą jest Firma Inter Global. Pojazd przeszedł wszystkie testy i jest gotów do pracy. Niebawem ruszy czyścić tory.MZK czeka jeszcze na dostawy dwóch pozostałych pojazdów technicznych. Pierwszy to specjalny wóz do czyszczenia rowków i przestrzeni międzyszynowych. Jak usprawni on pracę? Obecnie czyszczenie torów odbywa się ręcznie, co jest bardzo czasochłonne. Nowy pojazd, za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem, upora się z zanieczyszczeniami zdecydowanie szybciej. Jego zaletą będzie także to, że z łatwością poruszał się będzie zarówno po torowisku, jak i po drodze. Jest to bowiem wóz dwudrogowy. Koszt zakupu to ponad 2,4 mln zł brutto.Drugim specjalistycznym wozem jest tzw. pojazd wieżowy służący do obsługi i napraw infrastruktury sieciowej. MZK posiada już jeden wóz służący do naprawy i konserwacji sieci trakcyjnej, który został zakupiony w 2015 r. w ramach realizacji projektu BiT-City I, jednak w awaryjnych przypadkach prace często wymagają równoczesnych działań na dwóch odcinkach sieci. Drugi wóz wieżowy usprawni więc prace przy usuwaniu awarii. Podobnie jak pojazd do czyszczenia rowków będzie jeździł po torach i po drodze. Koszt zakupu to ponad 1,5 mln zł brutto.Oba nowe pojazdy techniczne dotrą do Torunia w 2022 roku.