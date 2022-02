Zagrożone życie i zdrowie kobiet w ciąży. Powstała opinia prawna dla porodówek

Pierwsze egzemplarze opinii prawnej posłanka Iwona Kozłowska (PO) przekazała do Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy./fot. Tatiana Adonis

Na oddziały położniczo-ginekologiczne kujawsko-pomorskich szpitali trafią opinie prawne na temat tego, jak chronić życie i zdrowie kobiet w ciąży. Pierwsze egzemplarze posłanka Iwona Kozłowska z Platformy Obywatelskiej już przekazała do Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.

Wytyczne adresowane są do lekarzy, którzy obawiają się odpowiedzialności karnej za aborcję przeprowadzoną dla ratowania życia kobiety.- Trybunał uznał, że przepis dopuszczający aborcję w razie dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, jest niezgodny z konstytucją. Efektem wyroku jest fakt, że unieważniono przesłanki, co do terminacji ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety.Posłanka zauważa, że lekarze nie mają wytycznych, jak zachować się, gdy zdrowie lub życie matki jest zagrożone. Obawiają się m.in. odpowiedzialności karnej. Ich dylematy mają rozwiać opinie prawne.Dokumenty przygotowali na wniosek wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej eksperci z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Zostaną przekazane na oddziały ginekologiczno-położnicze regionalnych szpitali.Więcej w materiale Tatiany Adonis.