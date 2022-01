Śnieżyca, deszcz, wichura - taka pogoda nad regionem ma się utrzymać do niedzieli

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym wietrze w województwie kujawsko-pomorskim, który może wystąpić od późnego popołudnia w sobotę (29 stycznia) do późnego popołudnia w niedzielę.

To ostrzeżenie o drugim stopniu zagrożenia. Dotyczy wszystkich powiatów województwa, od godz. 18 w sobotę do godz. 18 w niedzielę.Synoptyk IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w nocy miejscami do 60 km/h, w porywach 90 km/h do 100 km/h, w nocy do 110 km/h, z zachodu, później północnego zachodu. Możliwe są burze.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 proc. Stopień ostrzeżenia może się zmienić.W nocy będzie mocno wiać już na terenie całego kraju. Porywy wiatru osiągną powyżej 90 km/h, a na północy, szczególnie na zachodnich krańcach nawet 130 km/h. W związku z przemieszczającym się frontem będą też występowały wszystkie możliwe opady: deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Burze śnieżne z gęstym opadem gradu, krupy lodowej i śnieg najbardziej prawdopodobne są na północy. Na południu można spodziewać się śniegu, szczególnie w górach, gdzie napada go 20 centymetrów.W poniedziałek silniejszy wiatr utrzyma się tylko na północy. W poniedziałek i wtorek mogą wystąpić przelotne opady, w górach może dopadać do dwóch centymetrów śniegu. Od środy lekka zmiana pogody i znowu większe porywy wiatru, znowu fronty, które będą przynosiły zmiany opadów z deszczu ze śniegiem w śnieg, a później sam deszcz. Porywy wiatru nad morzem osiągną do 100 km/h - zapowiadają synoptycy IMiGW.