Runęła część ściany kamienicy na bydgoskim Okolu. To pustostan do rozbiórki

W czwartek wieczorem (27 stycznia) zawalił się fragment ściany kamienicy przy skrzyżowaniu ul. Jasnej i Śląskiej. Na miejscu okazało się, że interwencja dotyczy pustostanu przeznaczonego do rozbiórki. Od budynku odpadły kawałki cegieł oraz fragment blachy z dachu.

Strażacy zabezpieczyli luźne elementy budynku oraz poinformowali o zdarzeniu właściciela i nadzór budowlany. Właściciel został zobowiązany do lepszego zabezpieczenia obiektu do czasu przeprowadzenia rozbiórki. W związku z fatalnym stanem budynku oraz prognozowanym silnym wiatrem, straż ostrzega przed zbliżaniem się do pustostanu oraz parkowaniem w jego pobliżu.