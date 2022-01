Rządowe wsparcie na transport autobusowy w naszym regionie. W których gminach?

44 miliony złotych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych trafiły do naszego regionu - poinformował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i dodał, że nasze województwo może liczyć jeszcze na dodatkowe 8 milionów złotych.

- Do tej pory 52 umowy zostały podpisane z 52 samorządami na Kujawach i Pomorzu. Rządowe wsparcie przeznaczone zostanie w tym roku na 450 linii autobusowych - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.– Jest to program, który przywrócił lokalne przewozy autobusowe. To już trzecia edycja programu. Zyskał on aprobatę samorządów, które przekonały się, że jest to potrzebne mieszkańcom. Wsparcie z funduszu służyć będzie w tym trudnym czasie nie tylko mieszkańcom, ale również przewoźnikom - powiedział na środowej konferencji prasowej wojewoda.Wojewoda podkreśla, że z programu skorzystają zarówno osoby pracujące dojeżdżające do zakładów w innych miastach czy gminach, skorzysta też młodzież, która dojeżdża do szkół, a także seniorzy, którzy będą mieli więcej możliwości dotarcia do szpitali czy innych ośrodków zdrowia.