Tu zaszła zmiana. Włocławek z akademią. Formalnie od 1 września

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku od 1 września stanie się Państwową Akademią Nauk Stosowanych. Taką decyzję podjął minister edukacji i nauki.

- Cieszymy się z tego względu, że musieliśmy spełnić warunki formalne. To między innymi kształcenie na studiach inżynierskich, posiadanie określonej liczby kierunków, a przede wszystkim samych pozytywnych ocen od Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wszystkie te warunki spełniliśmy - powiedział dr Robert Musiałkiewicz, rektor włocławskiej uczelni.- Zmiana nazwy wiąże się ze zwiększeniem pewnego prestiżu, z podniesieniem rangi naszej uczelni. Modyfikujemy strukturę organizacyjną. W miejsce instytutów powstaną wydziały. Dotychczas funkcjonowały 3 instytuty, od 1 października planujemy powołać 4 wydziały. Na razie troszkę nieformalnie, ale mamy we Włocławku akademię - Państwową Akademię Nauk Stosowanych - dodał rektor PUZ.Włocławska uczelnia oferuje 14 kierunków kształcenia. W tym roku złoży do ministerstwa wnioski o uruchomienie dwóch kolejnych: bezpieczeństwa wewnętrznego oraz automatyki i robotyki. Studiuje w niej 1200 osób.PUZ powstała w 2002. Do 2019 r. funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.