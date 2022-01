Żywność prosto od rolnika. Do wyboru ponad 300 produktów. Zamawiajcie!

Wkrótce pierwsza w tym roku okazja, by w sklepie internetowym Lokalna Żywność kupić wyroby – a jest ich ponad 300 – prosto od kujawsko-pomorskich producentów.

https://lokalna-zywnosc.pl Produkty ze stronybędzie można zamawiać od 26 do 31 stycznia, a odebrać 3 lutego w trzech miejscach w Toruniu oraz w Bydgoszczy.





– Kujawsko-Pomorskie kusi różnorodnością smaków, a wśród produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym każdy znajdzie coś dla siebie. To także świetny pomysł na upominek – zachęca marszałek Piotr Całbecki.





Sklep internetowy Lokalna Żywność to miejsce, gdzie można kupić wyroby prosto od rolników z województwa. Do wyboru prawie 300 produktów pozbawionych chemicznych dodatków.





Zamówione produkty będą gotowe do odbioru w czwartek (3 lutego) w jednym z trzech miejsc w Toruniu. To:

punkt podawczo-kancelaryjnym przed głównym wejściem do Urzędu Marszałkowskiego przy pl. Teatralnym 2 od 14:30 do 16:00,

budynek Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73 w sali nr 16, w godzinach od 14:30 do 16:30,

Aula UMK przy ulicy Jurija Gagarina 11, od 15:00 do 16:00.





Także mieszkańcy Bydgoszczy mogą zamówić świeże produkty od lokalnych dostawców a odebrać je (3 lutego) na terenie Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej 15, w budynku F (portiernia) w godzinach 15:00-17:00. Klienci Lokalnej Żywności będą mogli skorzystać z parkingu CM UMK znajdującego się w pobliżu budynku.





Produkty od początku do końca powstają w jednym gospodarstwie. Jest to przykład wdrażania idei krótkiego łańcucha żywności. Zamówienia są zbierane odpowiednio wcześniej, aby dostawa mogła odbyć się bezpośrednio po zebraniu lub wytworzeniu produktów. Dzięki temu są one najświeższe, zapewnia to najwyższą jakość. Zakupy na Lokalnej Żywności to także wyraz wsparcia lokalnego biznesu.





Źródłem finansowania projektu są grant Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżet województwa. Realizacja jest możliwa dzięki współpracy samorządu województwa z marszałkowskim Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku.