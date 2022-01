Czternaście ciężarówek wjechało na Most Uniwersytecki. Tak wyglądają próby obciążeniowe [wideo, zdjęcia]

Rozpoczęły się próby obciążeniowe mostu na Trasie Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Na trasę wjechało 14 ciężarówek. Badania dadzą odpowiedź na pytanie, czy wkrótce znów tamtędy pojedziemy. Przeprawa jest nieczynna już prawie rok po tym, jak ujawniono jej poważne usterki konstrukcyjne.

Rozpoczęcie prób obciążeniowych widziała nasza reporterka Monika Siwak:- Czternaście ciężarówek wjechało na most od tej niżej położonej strony przy centrum handlowym. Przesuwają się na razie o centymetry. Co będzie dalej?- Na początek prowadzimy próby obciążeniowe statyczne, czyli ciężarówki stoją na trasie, a geodeci sprawdzają wszystkie wyniki pomiarów z urządzeń - podaje szczegóły Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.- Później samochody przesuwają się o kilkanaście centymetrów i znowu są sprawdzane wyniki. W godzinach popołudniowych będą prowadzone już te badania dynamiczne, czyli ciężarówki będą jeździły w jedną i w drugą stronę i te wyniki też będą spisywane. Zakładamy, że w połowie przyszłego tygodnia otrzymamy od wykonawcy wyniki tych badań. Wykonawca będzie też musiał oczywiście zrealizować wszystkie niezbędne formalności, żeby przejść do ostatniego, najważniejszego i zarazem chyba najlepszego etapu, czyli udostępnienia trasy kierowcom, ale tak jak mówię, wszystko uzależnione od tych dzisiejszych badań.Wyniki tych badań mają być znane w połowie przyszłego tygodnia. Okaże się wtedy, czy most będzie mógł zostać otwarty w styczniu. Przypomnijmy - most zamknięto 29 stycznia ubiegłego roku po otrzymaniu ekspertyzy mówiącej o tym, że konstrukcja może nie wytrzymać ciężarów. Ekspertyza wskazywała na możliwość błędów w projekcie. Pojawił się spór między różnymi ekspertami na temat konieczności zamknięcia przeprawy. Sprawa sprowadzenia zagrożenia katastrofą trafiła do prokuratury. Obecnie naprawiono łączenia want, czyli lin z płytą mostu.