Włocławski sztab WOŚP gotowy do finału. Na Zielonym Rynku zaśpiewa Viki Gabor

Przygotowania do jubileuszowego 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ostatniej prostej. Tegoroczny finał odbędzie się w niedzielę 30 stycznia pod hasłem: „Przejrzyj na oczy - dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”.

O tym, co będzie się działo we Włocławku na konferencji prasowej mówiła szefowa włocławskiego sztabu Beata Krajewska.- Już w najbliższą sobotę koncert w „Rejsie” - Włocławscy Muzycy Orkiestrze. Kolejne imprezy to już przedfinałowa sobota, czyli 29 stycznia: rajd pieszy „Prosto z serca”, pokazy pierwszej pomocy, pojawi się krwiobus, koncerty w klubie „Zazamcze” - Podaj serce. W finałowy dzień, czyli 30 stycznia rozpoczynamy o godzinie 10:00: pierwszy oddech pod wodą, motoorkiestra, bieg „Policz się z cukrzycą” i koncert główny na Zielonym Rynku - Zdrowa woda, czyli legenda i gwiazda wieczoru Viki Gabor - powiedziała Beata Krajewska.- Jestem lekarzem praktykiem. Korzystamy ze sprzętu, który włocławski szpital otrzymał od WOŚP. W sumie przez ostatnie 4 lata otrzymaliśmy sprzęt za 1,5 mln zł - powiedziałdoktor Ilya Iliev - zastępca dyrektor ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.Uliczna zbiórka do puszek WOŚP 30 stycznia, ale już trwają internetowe aukcje. Prezydent Włocławka przekazał na licytacje dwa karnety na mecze Anwilu w sektorze dla VIP-ów.