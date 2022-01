Nagrodzono gminy, w których zaszczepiło się najwięcej mieszkańców

Ponad 32 mln złotych trafiło lub wkrótce trafi na konta 55 kujawsko-pomorskich samorządów na walkę z pandemią koronawirusa. To nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”.

- Nagrodzone zostały te gminy, które w sierpniu, wrześniu i październiku ubiegłego roku potrafiły zachęcić największą liczbę mieszkańców do szczepień - mówił Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.W regionie jest ponad 140 gmin, nagrodzona została zatem niemal co trzecia.- Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków? Cały rok 2022 to czas kiedy te środki można wydać. Dziewiętnaście samorządów otrzymało po milionie złotych, kolejne 19 samorządów otrzymało po pół miliona złotych, pozostałe po 250 tys. zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na inwestycje oraz wydatki bieżące, ale wyłącznie związane właśnie z przeciwdziałaniem pandemia koronawirusa. Przeciwdziałanie pandemii jest konieczne, bo należy spodziewać się wzrostu liczby zachorowań w szpitalach regionie - mówi wojewoda Bogdanowicz.W szpitalach woj. kujawsko-pomorskiego przebywa 1000 pacjentów chorych na COVID-19. Ze wsparcia respiratorów korzysta 98 osób. Słabnie tendencja spadkowa przypadków nowych zakażeń.Więcej w materiale Roberta Erdmanna.