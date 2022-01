Znaleźli pistolety, ostrą amunicję i kokainę. 52-latek zatrzymany [wideo, zdjęcia]

52-letniego mieszkańca bydgoskiego Wzgórza Wolności zatrzymali policjanci z Bydgoszczy wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego. W jego domu znaleźli m.in. ponad pół kilograma kokainy, a także trzy jednostki broni palnej z ostrą amunicją.

Policjanci już wcześniej ustalili, że bydgoszczanin może być zamieszkany w proceder narkotykowy. Trop doprowadził ich do znanego im już 52-latka. W minionym tygodniu pojechali pod wytypowany adres na bydgoskim Wzgórzu Wolności. - Znaleźli tam kilkanaście woreczków z białym i różowym proszkiem, zabezpieczyli też wagę elektroniczną, pieniądze, złotą biżuterię, kastet, pałkę teleskopową oraz paralizator z dwoma kartridżami. Funkcjonariusze przeszukali też dwa samochody, garaż oraz piwnicę. Na miejsce wezwali przewodnika z psem służbowym do wykrywania narkotyków – relacjonuje kom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.Podczas przemieszczania się korytarzem prowadzącym do piwnicy, pies zaczął wskazywać na skrzynki z instalacją, zawieszone na ścianie i zamknięte na klucz. Okazało się, że miał go 52-latek. W środku policjanci znaleźli kolejne większe woreczki z białym i różowym proszkiem. - Wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone substancje to kokaina oraz MDMA. Łącznie zabezpieczone zostało ponad pół kilograma kokainy i blisko 50g MDMA – opowiada kom. Słomski. - To jednak nie wszystko. W skrzynkach znaleźli też broń palną - dwa pistolety z magazynkami wypełnionymi ostrą amunicją oraz rewolwer z nabojami, a także kilkadziesiąt sztuk ostrej amunicji. Wszystko zostało zabezpieczone.Bydgoszczanin został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu. Dalej sprawą zajęli się śledczy z bydgoskiego Szwederowa, którzy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanemu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz nielegalnego posiadania broni oraz amunicji. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące. Może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.