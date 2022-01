Poseł Iwona Michałek o Polskim Ładzie: „więcej strat niż zysku”

– Polski Ład przyniesie Polakom więcej start w kieszeniach niż zysku - uważa poseł Porozumienia Iwona Michałek. Podczas konferencji w Toruniu - była wiceminister rozwoju, pracy i technologii odniosła się do problemu wynagrodzeń nauczycieli.

Część pedagogów informowała, że na ich konta wpłynęło mniej pieniędzy, niż dostawali wcześniej.– A nie mówiliśmy jako Porozumienie pół roku temu, że Polski Ład to jest jedno wielkie nieszczęście. Ze zdziwieniem zobaczyłam, jak pan minister Czarnek do południa mówi, że kuratorzy w całym kraju nie dali mu sygnału, żeby nauczyciele otrzymali niższe pensje i że to jest fake news, popołudniu tego samego dnia okazuje się, że skala niższych pensji w kraju jest ogromna. Widzimy, że inne grupy zawodowe, budżetowe, też będą miały ten sam problem – powiedziała Iwona Michałek.Osoby, które miały nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia, otrzymają wyrównania - zapewnił w środę rzecznik rządu.Poseł Iwona Michałek przekazała, że Porozumienie nie poprze zmian w prawie oświatowym. m.in kurator miałby decydujący głos czy wpuścić daną organizację do szkoły.– Nie zgadzamy się na upolitycznienie szkoły, żeby kurator mógł o wszystkim decydować co się dzieje w szkole, należy uspołeczniać szkołę, dać więcej praw rodzicom, nauczycielom, młodzieży i dzieciom – mówiła.