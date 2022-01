Kurator Marek Gralik: Zmiany w prawie oświatowym nie wprowadzają polityki do szkół

- Zmiany w prawie oświatowym, wbrew temu co twierdzą protestujący przeciwko nim działacze samorządowi, nie wprowadzają polityki do szkół, a przeciwnie, bronią młodzież przed agitacją polityczną i ideologiczną, wyjaśniał kujawsko pomorski kurator oświaty Marek Gralik, gość Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK.

- To nie jest do końca tak, że to samorządy nagle się przejęły sytuacją w szkole i chcą wspomagać uczniów. To są bardziej te samorządy, które w sposób bardzo otwarty chcą indoktrynować młodzież w sposób ideologiczny, poprzez właśnie wprowadzanie różnego rodzaju programów. Jak to będzie wyglądało po przyjęciu tej ustawy? Tak, że oprócz zgody dyrektora szkoły na prowadzenie takiej działalności, oprócz wyrażenia pozytywnej opinii przez radę rodziców, po zapoznaniu się, czego to tej pory nie było, z materiałami, z treściami i celami nauczania, które w szkole ma być przeprowadzone, kurator ma ostatnie zdanie - mówił Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty, gość porannej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.Rozmowa Dnia: posłuchaj, zobacz: TUTAJ