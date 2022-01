Pożar w Solcu Kujawskim. Strażacy musieli wrócić na miejsce akcji [zdjęcia]

Pożar w Solcu Kujawskim. Strażacy musieli wrócić na miejsce akcji. Fot. OSP Solec Kujawski

W Nowy Rok o godzinie 00:55 do jednostki OSP w Solcu Kujawskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Bohaterów Września.

Już podczas drogi do remizy, strażacy udający się na alarm, przejeżdżając obok wskazanego adresu potwierdzili informację o ogniu wydobywającym się spod dachówki. Po dotarciu na miejsce zdarzenia dowódca razem z rotą ubraną w aparaty ochrony układu oddechowego udała się na rozpoznanie.



Źródło ognia znajdowało się w zamkniętym mieszkaniu do którego strażacy dostali się poprzez wyważenie drzwi. Lokalizacja pożaru była bardzo trudna. Ogień znajdował się ponad sufitem podwieszanym i trawił drewnianą konstrukcję dachu.



Do jego lokalizacji konieczne było przeprowadzenie prac rozbiórkowych. Konieczna również okazała się pomoc drabiny mechanicznej z koszem, dzięki której strażacy mogli prowadzić działania gaśnicze także z góry.



Pożar ugaszono przy użyciu trzech prądów wody w natarciu - wewnątrz budynku, z zewnątrz oraz z kosza drabiny mechanicznej. Po około 3 godzinach zakończono działania na miejscu zdarzenia.



Niestety około godziny 8:20 strażacy zostali ponownie zadysponowani pod ten sam adres.

Tym razem ogień pojawił się po drugiej stronie dachu, rozprzestrzeniając się na środkową część.



Znajomość obiektu pozwoliła na dużo szybsze przeprowadzenie działań, w wyniku czego ogień został szybko zlokalizowany oraz ugaszony.

Także w tym przypadku konieczne było przeprowadzenie prac rozbiórkowych w celu dostania się do źrodła ognia.