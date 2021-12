Naprawa dróg we Włocławku z wykorzystaniem uszkodzonej nawierzchni

Zimowe dziury na włocławskich ulicach mają być łatane na bieżąco i nową metodą - z wykorzystaniem uszkodzonej nawierzchni.

Nowa metoda to „recykling powierzchniowy masy bitumicznej”. Asfalt, w miejscu ubytków, będzie rozpuszczany, potem zostaną do niego dodane kruszywo i lepiszcze, a na koniec podgrzana nawierzchnia zostanie wyrównana i zagęszczona płytą wibracyjną.Sama metoda nowa nie jest, ale we Włocławku będzie stosowana po raz pierwszy. Jak informuje Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, dzięki temu będzie można naprawiać jezdnie punktowo i na bieżąco z ponownym wykorzystaniem uszkodzonej nawierzchni. A to ważne, bo ubiegłej zimy były duże problemy z pozyskaniem surowca do remontów dróg.To czas, kiedy wytwórnie mas bitumicznych w Polsce mają przerwę technologiczną. MZiDiT szuka właśnie firmy, która będzie łatać w ten sposób dziurawe ulice w lutym i marcu.