Latarnia była w projekcie budynku z 1863 roku. Teraz wreszcie rozbłysła [wideo]

Stylowa latarnia, według projektu sprzed 160 lat, stanęła przed zabytkowym pałacykiem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

O jej odtworzenie zabiegała dyrekcja placówki. Realizacja projektu kosztowała ponad 20 tys. zł. Część pieniędzy przekazali darczyńcy, swoje dołożył też Urząd Marszałkowski i bydgoski ratusz. W środę latarnię przy ul. Jagiellońskiej 9 uroczyście odsłonił Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. - To niezwykle wzruszające, że możemy się z powodu takiej małej rzeczy spotkać, ale ta mała rzecz będzie nam towarzyszyła przez wiele wiele lat – mówił. - Mam nadzieję, że to światło nigdy nie zgaśnie – tak, jak nie powinien nigdy zgasnąć kaganek oświaty.- Odsłoniliśmy symbolicznie latarnię. Chwila jest historyczna, bo była ona w projekcie budynku z 1863 roku i chcieliśmy taki trwały ślad pozostawić – dodał Robert Preus, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.Latarnia przyjechała do Bydgoszczy z oddalonej o 500 km Dębicy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w przyszłym roku planuje uruchomienie kolejnej zbiórki - tym razem na odtworzenie stylowego zegara na budynku.