Mikołaj Kopernik na szynach. W środę na ulicach Torunia pojawi się nowy tramwaj

Imię Mikołaja Kopernika nosi najnowszy toruński tramwaj typu „swing”, który wyruszy na szyny 29 grudnia 2021 r. To pierwszy z kolejnej partii pięciu pojazdów z Pesy kupionych przez miasto. W najbliższym czasie Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu wypuści na szyny kolejne nowoczesne tramwaje.

Pięć nowoczesnych tramwajów z bydgoskiej Pesy miało być dostarczonych do Torunia w 2022 r., jednak dwa spośród nich dotarły do nas już w grudniu, trzy miesiące przed wyznaczonym terminem. Tramwaje o numerach bocznych 318 i 319 przeszły wszystkie testy i wkrótce zaczną wozić pasażerów. 318 będzie nosić imię Mikołaja Kopernika, zaś 319 gen. Elżbiety Zawackiej.Trzysta osiemnastka - czyli Mikołaj Kopernik - ruszy na tory w godzinach popołudniowych 29 grudnia, czyli dzień po 788. rocznicy lokacji Torunia. Imię patrona będzie widoczne po obu bokach pojazdu, zaś wewnątrz, tuż za motorniczym, znajdzie się plansza z biogramem patrona.Warto wiedzieć, że nadawanie imion toruńskim tramwajom Urząd Miasta Torunia zapoczątkował z okazji jubileuszu 100-lecia powrotu miasta do wolnej Polski. Do tej pory swoich patronów - związanych z odzyskaniem niepodległości - ma siedem pojazdów. Po torach jeżdżą tramwaje noszące imiona: gen. Józefa Hallera, płk Stanisława Skrzyńskiego, Heleny Piskorskiej, Ottona Steinborna, Stefana Łaszewskiego, Władysława Szumana i Heleny Steinbornowej.- Nadanie imienia Kopernika było wyborem oczywistym - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Wybitny astronom to najbardziej znany obywatel Torunia. Nie ma też wątpliwości, że swój tramwaj powinna mieć również gen. Elżbieta Zawacka, kobieta wyjątkowa, żołnierz wielkiej odwagi, emisariuszka AK do rządu w Londynie, jedyna kobieta z grona 316 „cichociemnych”. Pojazd pod Jej patronatem ruszy na tory 10 stycznia 2022 r., w 13. rocznicę śmierci Pani Generał - dodaje prezydent Zaleski.Na swoich patronów - ważnych postaci z historii miasta - czeka jeszcze trzynaście tramwajów z Pesy, w tym dziesięć już jeżdżących po Toruniu oraz trzy które dotrą do nas w styczniu i lutym 2022. Wybór nazwisk, które będą widnieć na pojazdach nastąpi w wyniku plebiscytu dla mieszkańców, który w styczniu 2022 ogłoszony zostanie przez Urząd Miasta Torunia.Umowę na dostawę pięciu nowych tramwajów miasto podpisało 21 lipca 2020 r. Ich dostawcą jest wyłoniona w przetargu bydgoska firma PESA. Koszt zamówienia to ok. 46,4 mln zł brutto. Pierwszy został dostarczony do toruńskiej zajezdni w nocy z 12 na 13 grudnia 2021 r., kolejny kilka dni później, a dostawę pozostałych trzech PESA zapowiada na styczeń i luty 2022 r.Nowe 30-metrowe swingi są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pięcioczłonowe, z całkowicie niską podłogą wyłożoną wykładziną antypoślizgową, wyposażone w klimatyzację, monitoring wizyjny, komputer pokładowy i WiFi. Mają gniazda ładowania USB, biletomaty, zapowiedzi głosowe i wizualne przystanków, system zliczania pasażerów oraz monitory reklamowe. Mają również większą od dotychczasowej liczbę miejsc - 49 plus cztery rozkładane.Zakup nowych tramwajów jest realizowany w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zadanie „Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego”. Całkowity koszt projektu: 400 403 080, 64 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 213 328 032,32 zł (66,17% wydatków kwalifikowanych). Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Toruń.