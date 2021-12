Mieszkania dla najzdolniejszych absolwentów. Mają mają zostać w Toruniu

Pięciu absolwentów toruńskiego UMK - za swoje zdolności i pracę - dostało mieszkania. Prezydent wręczył im w ratuszu klucze i umowy najmu.

Przyznano je w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta" . Od sześciu lat mieszkanie dostało już 28 osób, które ukończyły UMK. - Chodzi o to, by najzdolniejsi studenci zostawali w mieście, tworzyli jego wartość intelektualną i zawodową – podkreślał prezydent Torunia Michał Zaleski.Warunkiem otrzymania mieszkania jest bycie absolwentem jednej z toruńskich uczelni, podjęcie pracy na miejscu i bardzo dobre wyniki w nauce. W tym roku w ramach programu wpłynęło 12 wniosków, mieszkanie przyznano pięciu doktorantom: dwóm absolwentkom wydziału nauk historycznych ze średnią ocen powyżej 4,8, absolwentce wydziału nauk ekonomicznych - średnia 4,7, absolwentowi wydziału nauk biologicznych - średnia 4,86 i absolwentce chemii, która miała na studiach średnią 5,0.Dla „młodych, zdolnych, pracujących” przygotowano pięć mieszkań o powierzchni użytkowej od 34,91 m kw. do 37,24 m kw.. Są one zlokalizowane w różnych częściach miasta: przy ul. Fałata, przy Rynku Wełnianym, ul. Staszica, Szosie Chełmińskiej, Wojska Polskiego. Mieszkania zostały wyremontowane i przygotowane do zamieszkania. Umowy najmu są zawierane na maksymalnie 5 lat. Potem będzie można zawrzeć kolejną na czas nieokreślony.