Oddając krew pomagają choremu policjantowi. Pojawili się koledzy i nie tylko

Potrzebna jest krew dla chorego na białaczkę policjanta z Bydgoszczy. W środę w Szpitalu Wojskowym odbyła się akcja oddawania krwi dla posterunkowego komisariatu Bydgoszcz-Fordon.

– Jeśli mogę zrobić coś dobrego i moja krew może pomóc to dlaczego nie, oddaję bo kocham to robić od wielu lat, mam brązową odznakę krwiodawcy, będę to robić dalej – mówiła jedna z pań.– Ja oddaję, bo lubię pomagać innym, taka jest chyba natura człowieka i empatia – powiedział jeden z panów.– Nasz kolega Marcin, przebywa teraz w toruńskim szpitalu i by jego leczenie było skuteczne potrzebna jest krew, dlatego prosimy by to robić. Do akcji włączyli się też policjanci, słuchacze szkoły policji w Pile – mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy.Krew mogą oddawać zdrowe, pełnoletnie osoby, które nie ukończyły 65 roku życia.