Koniec budowy ronda na Szwederowie. Na tym skrzyżowaniu ciągle były kolizje

We wtorek zakończą się prace przy budowie ronda u zbiegu ul. Inowrocławskiej i ul. Bielickiej w Bydgoszczy. - Wiosną uporządkujemy jeszcze tylko zieleniec w obrębie zrealizowanej inwestycji – zapowiadają drogowcy.

Korkujące się skrzyżowanie na bydgoskim Szwederowie, gdzie dochodziło do wielu kolizji przebudowane zostało na rondo. Jednocześnie powstały nowe chodniki i przejścia dla pieszych, które dodatkowo doświetlono. Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.Prace rozpoczęły się w październiku. - Drobne przesunięcie terminu nastąpiło w związku z dodatkowymi robotami, o które wnioskowali mieszkańcy – m.in. z nową lokalizacją przystanku czy dodatkowym chodnikiem – tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich.Kontrowersje wśród mieszkańców wywołał nowy przystanek autobusowy, który powstał przy ul. Inowrocławskiej. Nie posiada on bowiem zatoczki. -To jedyna rzecz, która totalnie nie została przemyślana. Jest tam tak duży kawał pola - zamiast zrobić małą zatoczkę to autobus będzie stawał na środku i blokował ruch drogowy – pisali pod postem o remoncie na profilu ZDMiKP na Facebooku. - Zatrzymujący się autobus ułatwi wyjazd z Bielickiej. Takie rozwiązane powstało na wniosek samych kierowców. Infrastruktura podziemna, dostępność terenu i znaczne rozszerzenie obecnego zadania, nie pozwalają realizować zatoki autobusowej na obecnym etapie – odpowiadali drogowcy.