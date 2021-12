Savoy na sprzedaż bez przetargu. Dyskoteki już tam nie będzie. Będzie szkoła

Budynek przy Jagiellońskiej 2 w Bydgoszczy zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej - taką decyzję podjęli radni. Nieruchomość po dawnym klubie Savoy ma zostać przeznaczona na cele edukacyjne.

Sceptycznie do sprzedaży budynku podchodzi radny PiS - Jarosław Wenderlich- W 2015 roku radni Prawa i Sprawiedliwości protestowali przeciwko uchwale o zbyciu w trybie przetargowym budynku Savoyu. Protestowali także przeciwko działaniom miasta dotyczącym opróżnienia niektórych lokali, w tym rozwiązaniu umowy z najemcą dyskoteki. Czas pokazuje, że mieliśmy rację. Po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość miało rację. Przez 6 lat praktycznie nic nie zrobiono z tym budynkiem. Teraz chcecie państwo go zbyt w trybie bezprzetargowym.Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski twierdzi, że sprzedaż nieruchomości będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla miasta, a nadanie mu innej funkcji, np. mieszkaniowej, byłoby kompletnie nieopłacalne z uwagi na konieczne inwestycje. Odsyła do ADM po informacje chociażby o ściągalności czynszów. Prezydent podkreślił też, że budynek jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, a także znajduje się pod opieką konserwatora zabytków.