W nocy spadnie śnieg. W piątek dalej opady, także marznącego deszczu

Fot. Archiwum/Tomasz Kaźmierski

Jak informują synoptycy w nocy z czwartku na piątek (9/10 grudnia) na Pomorzu i Kujawach można spodziewać się opadów śniegu. W piątek temperatura wynosić będzie około 0 stopni, więc na drogach i chodnikach może zrobić się ślisko.

Prognoza:



Region znajdzie się w pod wpływem rozległej zatoki niskiego ciśnienia, związanej z głównym ośrodkiem nad Wyspami Owczymi, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.





W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, postępujące od zachodu. Początkowo na wschodzie możliwe słabe opady marznącego deszczu lub mżawki. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 3 cm do 6 cm, lokalnie do 8 cm. Silne zamglenie, miejscami mgła marznąca ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C (Bydgoszcz -4°C; Toruń -3°C; Włocławek -2°C; Grudziądz -4°C; Inowrocław -4°C; Świecie -4°C; Brodnica -4°C; Żnin -3°C). Wiatr słaby i umiarkowany 15-25 km/h, na wschodzie okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.



W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu regionu. Okresami opady śniegu i śniegu z deszczem, lokalnie możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. Po południu opady stopniowo zanikające. Miejscami silne zamglenie lub mgła, lokalnie marznąca ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C (Bydgoszcz 1°C; Toruń 1°C; Włocławek 1°C; Grudziądz 0°C; Inowrocław 1°C; Świecie -1°C; Brodnica -1°C; Żnin 1°C). Wiatr słaby i umiarkowany 15-25 km/h, na wschodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, po południu skręcający na południowy.



Ciśnienie będzie spadać i w południe w piątek wyniesie w Bydgoszczy 993 hPa, a w Toruniu 996 hPa.