Znaczek pocztowy w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Sesja w Bydgoszczy

W konferencji uczestniczył m. in. Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

Poczta Polska w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wydała znaczek z wizerunkiem gen. Zbigniewa Nowka - bydgoszczanina, prawnika po UMK i działacza przedsierpniowej opozycji w PRL.

W czwartek w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się sesja naukowa o przyczynach i skutkach stanu wojennego z 1981 roku.Na sesji pojawili się obok historyków i polityków również działacze opozycji z okresu PRL. Prof. Wojciech Polak przypomniał, że stan wojenny miał na celu ratowanie reżimu komunistycznego.– Represje miały bardzo szeroki charakter, kilka tysięcy osób było represjonowanych w rozmaity sposób – dodał.Prof. Sylwia Galij-Skarbińska tak opisywała wydarzenia sprzed lat.– Internowania zaczęły się już pierwszej nocy, miały niekiedy bardzo dramatyczny przebieg. Niczego nieświadomi działacze były wyciągani z łóżek. Okazywało się, że trafiali do ośrodków internowania, tych ośrodków było 52, zazwyczaj były ulokowane w zakładach karnych – powiedziała prof. Sylwia Galij-Skarbińska.Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek. Przedstawia on szefa wywiadu i kontrwywiadu gen. Zbigniewa Nowka w wolnej Polsce. W PRL ten bydgoszczanin, jako student UMK, drukował z kolegami ulotki wzywające do strajku w Stoczni w sierpniu 1980 r.Podczas sesji naukowej rozstrzygnięty został też Wojewódzki Konkurs „Przywracanie pamięci”.Niespełna połowa (47 proc.) dorosłych Polaków pamięta dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego, czyli 13 grudnia 1981 roku, prawie jedna piąta (19 proc.) w ogóle nie zna tej daty - wynika z sondażu CBOS, przeprowadzonego w listopadzie.