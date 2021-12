Napadł na sklep, zażądał pieniędzy, groził bronią. Rozpoznajesz go? [zdjęcia]

Toruńska policja szuka sprawcy, który groził przedmiotem przypominającym broń personelowi jednego ze sklepów przy ul. Matejki. Publikuje jego zdjęcia i prosi o pomoc wszystkich, którzy go rozpoznają.

Do zdarzenia doszło 5 października około godz. 13.45. Sprawca zażądał wydania pieniędzy, ale spłoszył go inny klient sklepu. Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, na których widać wizerunek sprawcy. - Ubrany był w koszulkę w czerwonym kolorze, niebieskie spodenki do kolan, buty sportowe w ciemnym kolorze, a na plecach miał ciemny plecak. Na twarzy miał zaciągnięty komin oraz okulary przeciwsłoneczne – relacjonuje podinsp. Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.Policjanci apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc - rozpoznają sprawcę, albo dzięki opisowi kojarzą przytoczoną sytuację i chcą wnieść nowe okoliczności do prowadzonego postępowania. Proszeni są o kontakt z funkcjonariuszem prowadzącym postępowanie – tel. 47 754 21 77, sekretariatem wydziału dochodzeniowo – śledczego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu – tel. 47 754 26 07, bądź dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu – tel. 47 754 23 68 lub 69. - Informacje można przekazywać anonimowo – przypomina podinsp. Dąbrowska.