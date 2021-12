„Pomagał w każdej godzinie dnia i nocy". Pogrzeb druha OSP, który zginął w wypadku

Tłumy uczestniczyły w środę w uroczystościach pogrzebowych druha OSP Czernikowo, który zginął w wypadku. Pracujący na co dzień w Urzędzie Gminy 62-latek spoczął na cmentarzu w rodzinnej miejscowości.

W środowych uroczystościach pogrzebowych druha Jana Zdzisława Kwiatkowskiego wzięło udział kilkaset osób. Wśród nich byli strażacy PSP i OSP oraz policjanci. Tragicznie zmarłego druha OSP żegnała rodzina, przyjaciele i tłumy mieszkańców podtoruńskiej wsi. 62-latek spoczął na cmentarzu parafialnym w rodzinnej miejscowości. Jego ostatniej drodze towarzyszyły strażackie syreny oraz gra strażackiej orkiestry. W kondukcie żałobnym jechało kilkanaście wozów strażackich.„Boże mówimy do Ciebie, nie czemu nam go zabrałeś, tylko dziękujemy Ci, za to, że nam go dałeś. Niech pan Jezus przyjmie go do siebie" - napisał w liście do uczestników uroczystości pogrzebowych biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. Prezes OSP Waldemar Pawlak mówił, że druh Zdzisław, bo tego imienia używali jego koledzy strażacy, był gotów pomagać w każdej godzinie dnia i nocy. - Żegnamy rycerza Floriana, który do ostatniego oddechu wypełniał strażacką dewizę „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". On nam pomagał, a teraz my pomóżmy jego rodzinie - powiedział.Wicewojewoda Józef Ramlau wspominał, że był to człowiek o niezwykle pozytywnym usposobieniu, a jego grochówka, którą przyrządzał na wszelkie gminne imprezy, była legendarna. - Dla każdego człowieka miał szczery uśmiech - mówił. - Każdy członek lokalnej społeczności mógł liczyć na pomocną dłoń druha Zdzisława.Wypadek wydarzył się w ubiegły czwartek wcześnie rano w Czernikowie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z ul. Słowackiego. Strażacy z OSP Czernikowo jechali do pożaru w pobliskiej wsi Liciszewy. Ich ciężki samochód, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzył się z ciężarówką z alkoholem jadącą „dziesiątką" w kierunku Warszawy. Na miejscu zginął 62-letni kierowca i siedząca obok niego 29-letnia druhna, a siedzący za nimi trzej druhowie zostali ranni i przewieziono ich do szpitali w Toruniu i Lipnie. Pogrzeb druhny Eweliny odbył się w poniedziałek.