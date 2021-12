Inauguracja programu „Niepodległa”. Oznaczono grób bohatera [zdjęcia, wideo]

„Tabliczką Żołnierz Armii Krajowej” oznaczono grób Bernarda Kaczmarka spoczywającego na bydgoskich Bielawkach.

– To kawaler Orderu Virtuti Militari, członek AK, członek WiN oraz Miecz i Pług. Należał do konspiracji działającej na terenie Warszawy i Pomorza. Ryzykując życiem podjął walkę z niemieckim okupantem, a po wkroczeniu Armii Czerwonej nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. Przypłacił to wyrokiem 5 lat pozbawienia wolności w ciężkim zakładzie karnym we Wronkach – mówił Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.W ten sposób zainaugurowano w naszym regionie Wieloletni Rządowy Program „Niepodległa”, którego celem jest upamiętnianie tych, którzy walczyli w obronie ojczyzny.