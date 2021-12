Polska rodzina ucieka z Białorusi przed prześladowaniami. Potrzebna pomoc

Bydgoszczanie mogą pomóc polskiej rodzinie z Białorusi. Rozpoczęła się zbiórka darów dla rodaków, którzy uciekają do Polski przed reżimem Aleksandra Łukaszenki. Za kilka dni małżeństwo z 13-letnią córką przyjedzie do Bydgoszczy. W mieście czeka już na nich mieszkanie. Potrzebne jest jednak wsparcie na start.

- Dziewczynka z tej rodziny jako polska harcerka wzięła udział w akademii na rzecz żołnierzy Armii Krajowej. Towarzyszył jej tata. Za to są przesłuchiwani przez białoruskie służby, a w mediach pojawiły się komunikaty, że należy rodziców pozbawić praw rodzicielskich za to, że dziecko brało udział w takiej akademii. W tej sytuacji ta rodzina się zdecydowała się przyjechać do Polski. Wszystko muszą zostawić, przyjeżdżają z pustymi rękami - mówił na konferencji Krystian Frelichowski, bydgoski radny PiS.- Stąd konieczna jest pomoc, stąd zbiórka podstawowych artykułów żywnościowych o dłuższym terminie ważności, artykułów pierwszej potrzeby, artykułów kosmetycznych itp. Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę darów i do tego, by zrobić to w najbliższych dniach - dodał radny Szymon Róg.Dary można przynosić do bydgoskich biur PiS przy ul. Gdańskiej 10 i Wełnianym Rynku 11 oraz do siedziby Bractwa Inflanckiego przy Dworcowej 62.