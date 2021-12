Pogrzeb druhny OSP, która zginęła w wypadku. W poniedziałek w Czernikowie

29-letnia Ewelina Marchlewska zginęła w wypadku, gdy jechała gasić pożar. Pogrzeb druhny OSP odbędzie się w poniedziałek (6 grudnia) w Czernikowie koło Torunia.

Msza święta rozpocznie się w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła o godzinie 10.00. W uroczystościach pogrzebowych wezmą udział wysocy przedstawicieli strażackiej społeczności, władz lokalnych, a także rodzina i przyjaciele 29-letniej Eweliny, która z zawodu była ratownikiem medycznym oraz pielęgniarką.Wypadek wydarzył się w czwartek wcześnie rano w Czernikowie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z ul. Słowackiego. Strażacy z OSP Czernikowo jechali do pożaru w pobliskiej wsi Liciszewy. Ich ciężki samochód, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzył się z ciężarówką z alkoholem jadącą „dziesiątką" w kierunku Warszawy. Na miejscu zginął 62-letni kierowca i siedząca obok niego 29-letnia druhna, a siedzący za nimi trzej druhowie zostali ranni i przewieziono ich do szpitali w Toruniu i Lipnie. Dwóch z nich już zostało wypisanych do domu.Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu podinsp. Wioletta Dąbrowska poinformowała, że sprawie przesłuchano 62-letniego kierowcę ciężarówki i kilku świadków zdarzenia. Przeprowadzone na miejscu wypadku badanie kierowcy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik negatywny, ale od mężczyzny pobrano krew do wykonania dalszych badań. Komenda Miejska Policji w Toruniu apeluje o zgłaszanie się świadków wypadku, wszystkie osoby mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.