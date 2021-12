Ten przestępca ukrywał się od 17 lat. Złapali go kryminalni ze Szwederowa

41-letni bydgoszczanin ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2004 roku. Przestępstwa, za które musi ponieść karę to przede wszystkim kradzieże z włamaniem, ale również oszustwo.

Mężczyzna nie miał jednak zamiaru odbyć orzeczonych kar pozbawienia wolności i zaczął się ukrywać. Udawało mu się to przez kilkanaście lat. W związku z tym sąd wydał za nim aż 7 listów gończych. Poszukiwania trwały. W czwartek (2 grudnia) kryminalni ze Szwederowa stanęli na drodze poszukiwanego mężczyzny, gdy ten wychodził z mieszkania w bloku na bydgoskich Bartodziejach. Był wyraźnie zaskoczony. 41-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu, a później do aresztu śledczego. Do maja 2025 roku będzie w więzieniu.