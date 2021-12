W regionie silnie powiało. Kilkadziesiąt interwencji strażaków

Strażacy z woj. kujawsko-pomorskiego w czwartek około 100 razy interweniowali w związku ze szkodami wyrządzonymi przez silny wiatr. We wsi Zieleń koło Wąbrzeźna runęła ściana domu jednorodzinnego, większość zgłoszeń dotyczyła wiatrołomów - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Nikt nie został poszkodowany. Najpoważniejszym zdarzeniem było zawalenie się, wskutek silnego podmuchu wiatru, ściany domu jednorodzinnego we wsi Zieleń. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego orzekł, że budynek nie nadaje się do użytku. W Gromadnie, w powiecie nakielskim, cegły z budynku mieszkalnego spadły na garaż, a następnie uszkodziły stojący obok samochód.



Zdecydowana większość zgłoszeń do komend straży pożarnej dotyczyła przewróconych drzew i połamanych konarów, uszkodzeń dachów czy zamontowanych na nich anten.



Silne wiatry wstąpiły w całym województwie. Najczęściej strażacy interweniowali w powiatach bydgoskim - 23, toruńskim - 13 i tucholskim - 12.