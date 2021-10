Wrzuć do puszki datek dla Żołnierzy Wyklętych

Na cmentarzach trwa coroczna, ogólnopolska kwesta Fundacji „Niezłomni”, z której środki przeznaczone zostaną na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych.

W Bydgoszczy akcję wsparli lokalni działacze Ruchu Narodowego. Wolontariuszy spotkać można 31 października i 1 listopada w godzinach od 10.30 do 15.00 na terenie cmentarza przy ul. Wyszyńskiego na Bielawkach.- Spotykamy się z różnymi reakcjami, chociaż tych negatywnych jest coraz mniej - mówi Artur Grygrowicz z Ruchu Narodowego.31 października o godz. 19.00, w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli na Placu Kościeleckich w Bydgoszczy, odprawiona zostanie także uroczysta Msza Święta w intencji bohaterów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Wcześniej, bydgoscy narodowcy zorganizowali akcję sprzątania zaniedbanych grobów tych żołnierzy.- Ci ludzie często mieli wysokie lub niższe stopnie wojskowe i byli traktowali bardzo okrutnie. Jeżeli dziś można sprzątać groby różnych ludzi, o różnych poglądach, to tym bardziej tym, którzy walczyli o wolną Polskę należy się to, żeby ich szukać i żeby ich godnie upamiętnić - dodał Artur Grygorowicz z Ruchu Narodowego.